أفراح الشرقية.. «سيرك»وأمسيات شعرية و«تطعيس» في العيد

محمد العبدالله (الدمام)

سلط الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل الضوء على أبرز الفقرات والفعاليات التي ستشهدها المواقع المختلفة خلال أيام العيد منها فعاليات السيرك التي ستقام على الواجهة البحرية بالدمام، والأمسيات الشعرية التي يحتضنها مسرح الغرفة التجارية، وعروض التطعيس وعروض ستاند أب كوميدي وفرقة طيور الظلام التي تستهوي الكثير من محبيها وتقام على شاطئ نصف القمر، إضافة إلى مشاركة أربع جاليات عربيه في فعاليات احتفالات العيد، حيث تشارك الجالية المصرية والسورية والسودانية واليمينة، بفرق شعبية تمثل الموروث الشعبي لهذه الدول، وستكون فعالياتهم موجهة للعائلات وتقام في منتزه الملك فهد بالدمام، موضحا بأن حضور جميع الفعاليات مجاني.عروض السيرك وقال الوابل بأن مواعيد السيرك تبدأ من الساعه الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء طيلة أيام العيد كما تبدأ عروض الجاليات في منتزه الملك فهد من الساعه الرابعة حتى العاشرة مساء من ثاني أيام العيد وحتى خامس أيام العيد كما تحتضن الصالة الرياضية الخضراء عروض فرقة كناري الإنشادية أول وثاني وثالث أيام العيد عند الساعة 9.45 وحتى 11 مساء فيما تحتضن الصالة وفرقة خواطر الظلام رابع وخامس أيام العيد كما تقدم عروض ستاند أب كوميدي طيلة أيام العيد.شعر نبطي وتتضمن احتفالات هذا العام أيضا عددا من أمسيات للشعر النبطي، والفصيح عند الساعه 8.30 مساء ثالث وخامس أيام العيد، بالإضافة إلى معرض للتصوير الفوتوغرافي.وأشار الوابل إلى أنه تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بهذه المناسبة لخدمة الأهالي وزوار المنطقة حتى يتمكنوا من الاطلاع على آخر الأخبار وتفاصيل ومواعيد الفعاليات على الرابط www.eidasharqia.com بالإضافة إلى حسابات الغرفة في مواقع التواصل الاجتماعية بتويتر وفيس بوك حيث بدأت حملة إعلامية مكثفة في هذا الخصوص. وتطرق الوابل إلى العديد من الفعاليات التي ستقام في المجمعات التجارية وتستهدف العائلات بالدرجة الأولى من الساعه 4 عصرا وحتى 11 مساء طيلة أيام العيد داعيا زوار المنطقة الشرقية إلى حضور الفعاليات ومشاركة أهالي الشرقية فرحتهم بالعيد، لاسيما أن المنطقة تشهد إقبالا كبيرا خلال إجازة العيد من داخل وخارج المملكة.