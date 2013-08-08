تمركز أمني في مواقع الفعاليات لضمان سلامة المعايدين

هبة الزاهر (الدمام)

اطلع مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله محمد الزهراني على الخطط الأمنية خلال أيام العيد، وعقد عدة اجتماعات استعرض خلالها مع قادة الجهات التابعة لأفرع إدارات الأمن العام بالمنطقة وشرط المدن والمحافظات والخطط المعدة للعيد والاحتفالات والفعاليات المصاحبة له. كما بحث اللقاء معالجة الكثافة المرورية وضرورة التواجد في كافة المواقع التي تشهد كثافة من المعايدين على مدار اليوم خصوصا الأسواق والمجمعات التجارية والشواطئ، كما تناولت الخطط تكثيف التواجد الأمني الميداني للمختصين بمباشرة الحوادث المرورية والسير مع التركيز على أوقات الذروة وعلى الطرق السريعة لتلافي الاختناقات المرورية والحد من المخالفات المرورية المسببة للعديد من الحوادث مع تشكيل قيادة ميدانية متنقله ذات ارتباط مباشر بغرف العمليات الرئيسية لمتابعة الميادين والطرق الرئيسية من خلال تقنيات الرصد الميداني والتواصل مع العاملين بالميدان لفك الاختناقات المرورية والتعامل مع السلوكيات والمخالفات الأمنية إن وجدت في حينه. يشار إلى أن مواقع الفعاليات والاحتفالات للعيد ستشهد تواجدا أمنيا مكثفا وفق معطيات رصد الكثافة من خلال تقييم عدد من المختصين في هذا المجال. وقد تشهد الطرق المؤدية إلى موقع احتفال الأهالي بالواجهة البحرية بمدينة الدمام ومحافظة الخبر بعض التغييرات المؤقته وإغلاق بعض المداخل وتوجيه السير.