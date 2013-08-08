لا خطورة لشروخ أعمدة المطاف المؤقت

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن ما تداوله البعض من صورة لأحد أعمدة المطاف المؤقت تظهر شروخا خارجية أمـر مبالغ فيه.

> وأفاد المتحدث باسم الرئاسة أحمد بن محمد المنصوري أنه بناء على التقارير الفنية من المقاول المنفذ للمشروع فإن الشرخ اليسير حدث في الطبقة الخارجية لأحد الأعمدة أثناء التحميل والنقل ولا يشكل أيـة خطورة وتمت معالجته حسب الأصول الفنية، والوضع طبيعي بحمد الله.

> وأضاف: إن الشرخ الآخر حصل حول حلقات الربط بين الأعمدة والشدات وهي سطحية نظرا لأن الأعمدة مصنعة من مادة (الكاربون فايبر ) والحلقات مصنعة من الحديد والربط بينهما بواسطة المسامير ( البراغي ) وليس اللحام ويتم تعبئة الفراغ بينهما بمادة مالئة ( معجون) وهو ما حدث به الشروخ عند استكمال أعمال الشد وتمت معالجته بالمادة ودهانه باللون نفسه. وبيـن المنصوري أن المقاول المنفذ للمشروع يقوم بفحص جميع الوصلات والعناصر الخاصة بالمطاف لاستيفاء أي ملاحظة قد تظهر علما بأن المنشأ الأساس آمن تماما من الناحية الإنشائية ولا يوجد تحفظ على استخدامه ولايزال الجسر في مرحلة التشغيل التجريبي ليكون جاهزا تماما في موسم الحج القادم بإذن الله..

> وأملت الرئاسة من العموم عدم المبالغة والتضخيم في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مؤكدة حرصها البالغ وعنايتها الفائقة على سلامة الطائفين والمعتمريـن شاكرا للجميع حرصهم ورغبتهم في معرفة الحقيقة.