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محادثات بين أوباما وأردوغان حول الوضع في مصر وسوريا

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محادثات بين أوباما وأردوغان حول الوضع في مصر وسوريا محادثات بين أوباما وأردوغان حول الوضع في مصر وسوريا
أوباما وأردوغان أعربا عن قلقهما تجاه الوضع في .. وتعهدا بدعم حل ديموقراطي

كتب : أ ف ب منذ 3 دقائق

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، محادثات هاتفية، ليلة أمس، حول الوضع في سوريا ومصر.

وخلال هذه المحادثات التي جاءت بمبادرة من أردوغان، بحث الزعيمان الأخطار التي يشكلها المتطرفون الأجانب في سوريا، وأعربا عن اقتناعهما بضرورة دعم معارضة موحدة وموسعة، ، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وبحث أوباما وأردوغان الوضع في مصر أيضًا، وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء التركي أعربا عن قلقهما تجاه الوضع في مصر، وتعهدا بدعم حل ديموقراطي.

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