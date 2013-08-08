مطار المدينة يستعد لنقل نصف مليون مسافر خلال العيد

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

شهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة حركة مكثفة خلال شهر رمضان خصوصا خلال العشر الأواخر منه، واستقبل مطار المدينة مئات الرحلات من جميع أقطار العالم، في حين توقع اختصاصيون أن يتخطى عدد المسافرين عبر مطار المدينة المنورة نصف مليون مسافر خلال إجازة عيد الفطر. وتجاوزت الرحلات المجدولة 60 رحلة بين قادمة ومغادرة بشكل يومي، وعلى الرغم من إجازة عيدالفطر إلا أن العاملين المكلفين في الإجازة أبدووا استعدادهم لخدمة ضيوف الرحمن والمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة عبر مطار المدينة.وأوضح مدير المطار المهندس عبدالفتاح عطا أن هناك خطة موضوعة ستنفذ خلال إجازة عيد الفطر، وذلك لبدء نقل المعتمرين الذين قضوا شهر رمضان في المدينة المنورة لإرجاعهم إلى بلدانهم حيث بدأت الرحلات من 27 رمضان إلى 10 من شوال لنقل المعتمرين عبر الرحلات الدولية عبر ما يقارب 420 رحلة دولية.وذكر أن الخطة تضمن تسيير الرحلات حسب الزمن المحدد لها وذلك من خلال تسخير كافة مرافق المطار من موظفين من كافة الجهات الحكومية من كوادر فنية وإدارية وخدمية تقوم على خدمة وراحة المسافرين حيث سيعمل المطار بتشغيل كافة الصالات بالطاقة الاستيعابية الكاملة، مؤكدا أن المطار وضع استعداداته كافة ليخدم من يرغب من المواطنين لقضاء إجازة العيد خارج المملكة عبر العديد من شركات الطيران الدولية العاملة في المطار. يذكر أن الجهات الحكومية العاملة في المطار تواصل عملها لخدمة الأعداد المتزايدة من المسافرين والعمل على راحتهم.