ننشر خريطة تحالف دعم الشرعية بالفيوم خلال صلاة العيد بجميع أنحاء المحافظة

أصدر التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالفيوم بياناً أعلن خلاله عن تنظيم 64 صلاة عيد بجميع مراكز المحافظة، يخطب فيها جميع قيادات وكوادر التحالف، لافتاً إلى أن خطباء التحالف سيدعون الشعب المصرى من خلال خطب العيد لاستثمار مناسبة عيد الفطر للتوحد من جديد ونبذ الفرقة والخلافات.

وجاءت خريطة ساحات العيد بمراكز ومدينة الفيوم على النحو التالى: 3 ساحات ببندر الفيوم "السواقى، الحواتم، المعلمين"، و5 ساحات بمركز إبشواى "بندر إبشواى، أبو جنشوا، زيد، شكشوك، العجمين"، و8 ساحات بمركز إطسا "بندر إطسا، منية الحيط، دفنو، تطون، قصر الباسل، الغرق، قلمشاه، شدموه و13 ساحة بمركز الفيوم" البرمكى، إبجيج، دمشقين، هوارة عدلان، هوارة المقطع، سنوفر، زاوية الكرادسة، منشأة عبد الله، سيلا، الأعلام، بنى صالح، دمو، العدوة" و13 ساحة بمركز سنورس بندر سنورس، مطرطارس، الكعابى، بيهمو، المناشى، فيديمين، سنهور، ترسا، نقاليفة، السيلين، التوفيقية"، و10 ساحات بمركز طامية "بندر طاميه، الزربى، قصر رشوان، فانوس، الروضة، فرقص، سرسنا، المقاتلة، دار السلام، أبو طالب"، و12 ساحة بمركز يوسف الصديق.

وأوضح التحالف الوطنى لدعم الشرعية من خلال بيانه أنه لن تتوقف فعاليات دعم الشرعية ورفض الانقلاب أثناء العيد، وستتصاعد الفعاليات حتى يتم كسر الانقلاب نهائياً، وقال التحالف ندعو أحرار الشعب المصرى رجاله ونساءه وشيوخه للمشاركة فى فعاليات كسر الانقلاب والعودة للشرعية.

كما استنكر التحالف فى بيانه ما وصفه "ببلطجة الداخلية"، والتى قامت بحسب البيان بالاعتداء على مؤيدى الشرعية بميدان السواقى أثناء استعدادهم لمراسم صلاة العيد من حيث إعداد المنصة الخاصة بخُطبة العيد، وفعاليات احتفالية العيد بالشماريخ النارية والخرطوش والقنابل المسيل للدموع، مؤكداً فى الوقت ذاته أن كل هذه الإجراءات لن تثنيهم عن مواصلة النضال السلمى حتى إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية.