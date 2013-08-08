مركز السر يقيم حفل معايدة

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

ينظم مركز حي السر والأحياء المجاورة له ثالث أيام عيد الفطر لهذا العام 1434هـ حفل المعايدة الثالث، وذلك بمقر نادي السواط الرياضي بالسر. ويتضمن الحفل العديد من الفقرات الشعبية والمسابقات والقصائد المنبرية والمحاورات الشعرية لعدد من شعراء محافظة الطائف.وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز حي السر الشيخ عيد بن صالح السواط أن هذا الحفل يأتي مساهمة من المركز في توثيق أواصر المحبة بين سكان مركز حي السر والأحياء المجاورة له، والمشاركة الاجتماعية في المناسبات السعيدة، والدعوة عامة للجميع.