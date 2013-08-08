الدفاع المدني يعلن النجاح في رمضان.. ويطبق خطة خاصة للعيد

عبد العزيز الربيعي (الطائف)
كشف لـ «عكاظ» مدير الدفاع المدني في محافظة الطائف اللواء فايز بن صبيان العتيبي عن اعداد خطة للدفاع المدني لتطبيقها خلال ايام عيد الفطر المبارك من خلال نشر عدد من الفرق الميدانية الراجلة والثابتة في مواقع الاحتفالات والمنتزهات ومواقع تجمع المواطنين والمتنزهين.وأعلن اللواء العتيبي نجاح خطة شهر رمضان المبارك بنسبة 100 %، مشيرا إلى أنها كانت تعتمد على الوقاية والسيطرة الميدانية وبذلك لم يحدث ما يعكر صفو المصطافين والمتنزهين عدا الحوادث المرورية الخارجة عن خطط المرور.وأكد العتيبي أن استعدادات المرور للعيد شملت مواقع المهرجانات والملاهي ومدن الالعاب من خلال السلامة الوقائية والتي تم الاستعداد لها قبل منتصف شهر رمضان المبارك، وتتمثل في تفقد المواقع والمدن الترفيهية ورصد الملاحظات واعطاء مالك المنشأة فترة محددة لتلافيها او يتم الرفع بها واغلاقها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.وأشار إلى أن الفرق الميدانية ترفع من استعداداتها لمتابعة الملاحظات وتلافيها قبل وقوعها، لافتا إلى أنه لم تسجل أي حوادث خلال الصيف او شهر رمضان المبارك عدا انقطاعات كهربائية في بعض المواقع تم تلافيها من قبل الجهات المختصة واعادتها للعمل، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر والسلامة والتاكد من اغلاق اسطوانات الغاز والكهرباء ومراوح الشفط والاجهزة قبل مغادرتهم منازلهم للعيد.