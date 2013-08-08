25 بسطة تشعل قناديل العيد في سوق البلد

ماجد النفيعي (الطائف)

وفرت بلدية غرب محافظة الطائف 25 بسطة موسمية في سوق البلد في المنطقة المركزية، وذلك بعد أن نظمت مزادا علنيا عليها مؤخرا، وذلك لإحياء مظاهر العيد بعرض أنواع الحلوى.وحظي المزاد الذي نظمته بلدية غرب الطائف وبمساندة من الإدارة المالية بأمانة الطائف والشرطة بإقبال كثيف من المواطنين وتجار السوق لنيل موقع من المواقع العشرة المحددة، خاصة من فئة الشباب السعودي الذين كان لهم حضور قوي هذا العام في الحصول على النصيب الأكبر من حصة البسطات في نهاية المزاد.وبلغت تكلفة تأجير المباسط في 25 موقعا بسوق البلد 106 آلاف ريال، إذ تباينت قيمة تأجير المواقع وفق المزاد عليها في داخل السوق وعلى الجنبات المحيطة به، من بينها جوار مسجد الهادي، وأمام سوق الذهب وشارع البريد ومسجد الهنود، بمتابعة وإشراف رئيس بلدية غرب الطائف المهندس عبدالعزيز الشمراني، وعدد من المراقبين في البلدية الذين سجلوا بيانات كافة المستأجرين بحسب الهوية الوطنية.وأوضح لـ «عكاظ» مصدر في بلدية غرب الطائف أن الهدف من تأجير مثل هذه المواقع يأتي من منطلق إحياء العادات التراثية المعروفة والمشتهرة بها محافظة الطائف، خصوصا في سوق البلد الذي يحكي واقعا تاريخيا منذ القدم، مبينا أن هذه البسطات تكون لحلويات العيد، تعطي من خلالها أجواء وأفراح العيد في العشر الأواخر من رمضان حتى صباح يوم الفطر السعيد.وذكر أنه جرى توفير فرص عمل للشباب للانخراط في التجارة بالسوق في هذه البسطات، مشيرا إلى أنه جرى وضع شروط في البداية للحصول عليها، من بينها أن يكون المستأجر سعودي الجنسية، ويحمل كرتا صحيا، بالإضافة إلى اطلاعهم على الاشتراطات الصحية في حفظ الحلويات.وبدوره، أوضح الشاب عبدالله فيحان أحد المستأجرين للمباسط في سوق البلد، أن انخراطه في هذه التجارة وفي هذه الفترة يعد من المكاسب التي جعلته يمارس العمل بكل أريحية وفي جو يملأه الفرح والسرور بدخول عيد الفطر السعيد، مضيفا أن هذه البسطات تدر الربح إذا توفرت جودة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإقبال الزبون لا يكون عند تحقيق ذلك من قبل الباعة.