القومى للبحوث: ننتظر موافقة "الصحة" لتجربة مصل فيروس "c" على الإنسان

أكد الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، أن المركز فى انتظار موافقة وزارة الصحة على تجربة مصل لفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "c"، فى المستشفيات والمعاهد التابعة لها وفقا للضوابط والشروط الصحية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية بشأن تجربة الأدوية الجديدة والمستحضرات الطبية والأمصال على الإنسان.

وأضاف شعلان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المصل تم تجربته على عدد من المرضى المتطوعين بمعهد الكبد بالمنوفية، إلا أن تجربته على البشر وعلى نطاق أكبر، بالمستشفيات، للتأكد من كفاءته يتطلب موافقة من وزارة الصحة.

وتابع: "إذا تمت الموافقة على إنتاج هذا المصل سيمكن استخدامه كمرحلة أولى للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيرس c مثل المخالطين للمرضى والأطباء والممرضات والعاملين بالمستشفيات".

تجدر الإشارة إلى أن المركز القومى للبحوث أرسل خطابا لوزارة الصحة قبل شهر أبريل الماضى لحصول على موافقة بتجربة المصل الذى أنتجه فريق من الباحثين بالمركز على الإنسان، إلا أنه لم يرد خطابا أو رد فى هذا الشأن من قبل الوزارة حتى الآن.