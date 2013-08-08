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الحلقة (29) من "ميراث الريح": سمير يطلق مديحة ويبيع حصتها في الشركة

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الحلقة (29) من "ميراث الريح": سمير يطلق مديحة ويبيع حصتها في الشركة الحلقة (29) من "ميراث الريح": سمير يطلق مديحة ويبيع حصتها في الشركة

كتب : مروة مدحت الأربعاء 07-08-2013 22:21

تبدأ أحداث الحلقة (29) من مسلسل "ميراث الريح"، ببيع سمير لحصة مديحة في شركات والدها، وتحتفل رحمة بعيد ميلاد الحاج إبراهيم الطيب، بينما يتزوج سمير، زوج مديحة، من سيدة الأعمال منى فتح الباب.

يخبر الحاج فتحي كرامة، الحاج إبراهيم الطيب، أن سمير باع له نصيب مديحة، وأكد له أنه سيشتري له كل ما باعه أولاده، ويتصل الحاج إبراهيم برحمة ويطلب منها أن تذهب لمديحة، ويخبر مديحة أن سمير باع نصيبها في الشركة.

ويخبر الطيب مديحة أن سمير تزوج عليها، ويحاول سمير دخول شقته فيكتشف أنه تم تغيير المفتاح، فيذهب إلى ثابت ليشتكي له ما فعله أبيه، ويذهب سمير وثابت إلى الحاج إبراهيم، ويعرض الطيب على سمير شروطه ليطلق مديحة، ويطلق سمير مديحة ويحكي لأهله ما حدث.

يعرض عباس على الحاج عبد الله أن يفعل له ما يريد مقابل أن يفرج عنه، ويخبر الحاج عبد الله أنه يعلم معلومات خطيرة عن الحاج إبراهيم الطيب، ويخبر الحاج عبد الله ابنه رأفت ما قاله له عباس، ويستبدل الحاج إبراهيم الطيب صناديق الحلاوة الفاسدة بالجديدة.

مسلسل "ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم، وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة، وسمية الخشاب، وعفاف شعيب، وطارق الإبياري.

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