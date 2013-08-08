الحلقة (27) من "سكتم بكتم 4": صراع ثقافي

كتب : محمد شنح الأربعاء 07-08-2013 22:45

شهدت أحداث الحلقة "27" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم 4"، والتي تحمل عنوان "صراع ثقافي"، تقمص بطل العمل "دحيم"، والذي يقوم بدوره الفنان السعودي فايز المالكي، شخصية شاب أمريكي، ويقلد الثقافة الغربية في كل شيء، وينسى هويته السعودية.

يرتدي دحيم وسامي، ملابس غريبة، وغير لائقة، ويسمعون موسيقى أجنبية لا يفهمون معناها، وكذلك ترتدي الفتيات في العمل ملابس غريبة، ويقيمون حفلات صاخبة مع الشباب، في تقليد أعمى للغرب.

مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، تأليف عبد العزيز المدهش، وإخراج محمد العوالي.