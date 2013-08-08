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الحلقة (28) من "القاصرات": عبدالقوي يعلم بزواج "عطر" وقضية الخلع التي رفعتها زوجتة "بياضة"

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الحلقة (28) من "القاصرات": عبدالقوي يعلم بزواج "عطر" وقضية الخلع التي رفعتها زوجتة "بياضة" الحلقة (28) من "القاصرات": عبدالقوي يعلم بزواج "عطر" وقضية الخلع التي رفعتها زوجتة "بياضة"

كتب : منى السداوي الأربعاء 07-08-2013 23:40

تدور أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "القاصرات"، سماع "عبدالقوي" الذي يلعب دورة الفنان صلاح السعدني "عطر" التي تلعب دورها الفنانة "داليا البحيري" وهى تنصح زوجاته القاصرات بعدم الإنجاب منه حتى لا يصبح مصيرهم مثل ما يحدث معها.

تدور الأحداث حول تعذيب "عبدالقوي" لزوجاته الثلاثة بعد سماعة لكلام "عطر".

يرجع "بدر" ابن العمدة لقطع الطريق مره أخرى، ما أدى إلى القبض عليه في جريمة قتل، في الوقت الذي يتفق فيه "حسني" مع "عطر" في الهروب من "عبدالقوي".

يعلم "عبدالقوي" بزواج عطر من حسنى مما يجعله يطرد "عطيات" وجميل من المنزل.

يتعدى عبدالقوي على زوجته "بياضه" بعد علمه بقضية الخلع التي رفعتها عليه.

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة كل من الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، وعايدة رياض ونهال عنبر ويقوم بدور القاصرات كل من الطفلة منة عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.

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