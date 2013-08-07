وفود المنشآت الطبية تعود المرضى في مستشفيات «صحة» وتهنئهم بالعيد

قام مسؤولون في المنشآت الطبية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بزيارات للمرضى المنومين في مستشفيات "صحة" وقدموا لهم التهنئة بالعيد والهدايا، وتمنوا لهم الشفاء العاجل. كما تنظم هذه المنشآت العديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية على مدى أيام العيد بهدف التخفيف عن المرضى وذويهم. وقام فريق من الإداريين والفنيين في مدينة الشيخ خليفة الطبية بجولة على مختلف أقسام المدينة والتقوا مع المرضى المنومين فيها وقدموا لهم التهاني بعيد الفطر السعيد وقدموا لهم الهدايا الرمزية بهدف إدخال الفرحة على قلوبهم والتخفيف عنهم. والتقى الوفد الذي تقدمه المدير العام، المرضى في قسم غسيل الكلى، وكذلك المرضى وأهاليهم في قسم الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وقدم للأطفال الهدايا والألعاب وباقات الزهور، مما كان له أبلغ الأثر في إدخال الفرحة إلى قلوبهم وقلوب أهاليهم.

كما استقبلت مدينة الشيخ خليفة الطبية عدداً من طلاب مدارس أبوظبي الذين قدموا باقات الورود للمرضى والهدايا التذكارية التي أسهمت في التخفيف عنهم، وأدخلت الفرحة إلى نفوسهم وأشعرتهم باهتمام جميع أفراد المجتمع بهم.

وقام المسؤولون في مستشفى المفرق بزيارات للمرضى المنومين في مختلف أقسام المستشفى، والذين اضطرتهم ظروفهم الصحية للبقاء فيها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وقدموا لهم باقات الورود والهدايا الرمزية، كما قدموا لهم التهاني بالعيد، متمنين لهم الشفاء العاجل والتام.

كما قام وفد إدارة مستشفى الرحبة بزيارة إلى مختلف أقسام المستشفى التقوا خلالها المرضى المنومين فيه واطمأنوا على أوضاعهم الصحية وقدموا لهم التهاني بالعيد، متمنين لهم الشفاء العاجل، كما قدموا لهم الهدايا الرمزية بمناسبة عيد الفطر السعيد. كما استقبلت مستشفى الرحبة مجموعة من طلاب مدارس أبوظبي الذين قاموا بزيارة الأطفال المرضى المنومين في قسم الأطفال في المستشفى، وأمضوا معهم أوقاتاً بهدف التخفيف عنهم، وادخال الفرحة إلى قلوبهم واشعارهم أنهم بين أهلهم وذويهم.