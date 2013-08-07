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ميدو ديجيتال .. الحلقة العاشرة - لماذا ينهار الدوري الإسباني؟

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ميدو ديجيتال .. الحلقة العاشرة - لماذا ينهار الدوري الإسباني؟ ميدو ديجيتال .. الحلقة العاشرة - لماذا ينهار الدوري الإسباني؟

لماذا يرحل أغلب نجوم الدوري الإسباني؟ كيف توزع إيرادات الليجا على الفرق؟ لماذا يفرق ريال مدريد وبرشلونة عن باقي الفرق؟ ميدو يجيب عن كل التساؤلات.

FilGoal.com يقدم عاشر حلقات برنامجه الجديد "ميدو ديجيتال" مع النجم الملقب بالعالمي ميدو، مهاجم أياكس وروما وتوتنام والزمالك الأسبق.

التحليل سيكون فنيا بشكل بحت.. مليء بالأرقام والمعلومات وهو ما سنحاول إنتاجه لمناقشة موضوعات كروية ممتعة.

ميدو في هذه الحلقة يتحدث عن الدوري الإسباني ولماذ تفرط كل الفرق في نجومها باستثناء ريال مدريد وبرشلونة.

وحكى ميدو عن أسباب هذه المشكلة وطرق علاجها بالأرقام.

شاهد الحلقة العاشرة بالكامل من هنا

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فيديو اليوم السابع