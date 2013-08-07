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مصرع اثنين جراء السيول التي اجتاحت ولاية نهر النيل بالسودان

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مصرع اثنين جراء السيول التي اجتاحت ولاية نهر النيل بالسودان مصرع اثنين جراء السيول التي اجتاحت ولاية نهر النيل بالسودان

كتب : أ ش أ منذ 33 دقيقة

لقي شخصان مصرعهما في مناطق التعدين بولاية نهر النيل- بشمال السودان، إثر انهيار الآبار عليهما جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية اليوم في محليات "أبو حمد وبربر والمتمة"، وتعمل سلطات الدفاع المدني على انتشال الجثتين.

وأوضح مدير الدفاع المدني السوداني هاشم حسين، في تصريح صحفي اليوم، أن الأمطار والسيول التي اجتاحت ولاية نهر النيل، خلفت أضرارا مختلفة في منازل وممتلكات المواطنين وقطعت طريق "أبو حمد بربر"، وغمرت المياه الحفريات والآبار في مناطق التعدين.

وأكد أن سلطات الدفاع المدني تبذل الجهود مع كل الجهات المعنية بالولاية لدرء المخاطر ودعم المواطنين المتأثرين بالأمطار والسيول، مشيرا إلى أن الحصر الأولي يؤكد تعرض 30 منزلا للأضرار، وناشد المواطنين أخذ الحيطة وتفادي مجرى السيول.

وأشار مدير الدفاع المدني، إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع في مناسيب النيل هذا العام، مؤكدا ارتفاع درجة الاستعداد لمواجهة كل المخاطر التي قد تنجم عن هذا الارتفاع.

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