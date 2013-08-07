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بالصور.. محافظ مطروح يتفقد المستشفيات ويهنئ المرضى بالعيد

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بالصور.. محافظ مطروح يتفقد المستشفيات ويهنئ المرضى بالعيد بالصور.. محافظ مطروح يتفقد المستشفيات ويهنئ المرضى بالعيد

قـــام اللـــواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، بالمرور على مستشفيات الأطفال والنساء والتوليد بمدينة مرسى مطروح للوقوف على مدى جاهزيتها، وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديـــم مساعــــدات ماليـــــة للمرضى، وأعــــــرب لهـــــم عن خالـــــص تمنياتـــــه بالشفاء العاجل.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وحث العاملين بالمستشفى على مواصلة الجهد وبذل المزيد من العمل لينعكس على المواطنين المترددين على المستشفى وزائرى المحافظة ورفع حالة الاستعداد لاستقبال أى حالات طوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكد على ضرورة الاهتمام بنظافة المستشفى أنه سيقوم بالمرور مرة أخرى بشكل مفاجئ لتلافى كل الملاحظات الموجودة خاصة نظافة العنابر ودورات المياه والمطبخ.

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