الأمير تبادل التهاني بالعيد مع قادة «التعاون»: نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراءالشيخ جابر المبارك .

واستقبل سموه بقصر السيف ظهر امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الرابع عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج وأمين سر المجلس يعقوب الصانع ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيصل الشايع وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

كما أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اتصالين هاتفيين مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

عبر سموه خلالهما عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الامتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم عليهما موفور الصحة والعافية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلين سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيين استمرار هذا التواصل الاخوي مبتهلين الى الباري تعالى ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وان يحقق للكويت كل ما تتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وأجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالين هاتفيين مع أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم عليهما موفور الصحة والعافية.

وقد شكر الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلين سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيين استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلين الى الباري تعالى ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للكويت كل ما تتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه، كما أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اتصالين هاتفيين بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر سموه خلالهما عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الامتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم عليهما موفور الصحة والعافية.

وقد شكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلين سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيين استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلين الى الباري تعالى ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للكويت كل ما تتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

الى ذلك تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل مبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم على جلالته بدوام الصحة والعافية ويحقق للشعب العماني الشقيق كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مع أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم عليه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر ملك مملكة البحرين الشقيقة سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الاخوي مبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للكويت كل ما تتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه، كما أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم عليه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.