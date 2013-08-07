الجماهير الإسرائيلية استخدمت شتائم ' عامية ' لسب صلاح

أشارت صحيفة (تاجس فوتش) السويسرية إلى أن الجماهير الإسرائيلية استخدمت ألفاظ عربية شعبية لسب المصري محمد صلاح جناح بازل السويسري أثناء مباراة فريقه مع مكابي تل أبيب يوم الثلاثاء.

ووصفت الصحيفة تبديل محمد صلاح بمواطنه محمد النني كانت آخر فضائح المباراة المثيرة للجدل إذ تلقى صلاح صافرات إستهجان من الجماهير قبل أن تبدأ بالهتاف ضده بلفظ خارج باللغة العربية يرمز إلى السيدة اللعوب اعتقادا منهم بأنه يضيع الوقت.

وكان محمد صلاح قد تعرض لصافرات الاستهجان طوال الدقائق التي شارك فيها في المباراة قبل أن يشير لهم بالصمت عقب تسجيله الهدف.

وأكدت الصحيفة أن صلاح نبه مسؤولي الأمن بعد خروجه أن الجماهير تتطاول عليه بعبارات خارجة بالعربية مما دفع إداري بازل لإخبار الحكم الرابع ومراقب المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة التي توترت أجوائها قبل بدايتها بعد تصريحات صلاح قبل المباراة والتي أكد فيها أنه يلعب في فلسطين وليس إسرائيل وأنه سيزور المسجد الأقصى.

يذكر أن محمد صلاح قد سجل هدفا في تعادل فريقه مع مكابي تل أبيب والذي أهل بازل للدور الثالث والأخير من تصفيات دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.