التيار المدنى يطالب منصور بإقالة المسؤولين عن العنف

الإسكندرية – أميرة عوض منذ 23 دقيقة 4 ثانية

طالب معتز الشناوى المتحدث الإعلامى باسم التيار المدنى وعضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى - الرئيس المؤقت عدلى منصور وحكومته الانتقالية، بإقالة كل المسئولين عن استمرار أحداث العنف الممنهج فى الشارع المصرى والتى يذهب ضحيتها عشرات المواطنيين يوميا بالإسكندرية والقاهرة والمنيا، وعلى رأسهم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومساعديه.

وأدان الشناوي ما وصفه بإرهاب أتباع المعزول فى كل أرجاء المحروسة ممن يشيعون الفوضى تحت سمع وبصر رجال الداخلية ، وقال : نحمل قيادات الإخوان المتأسلمين المسئولية عن كل نقطة دم سالت وسوف تسيل". ونطالب النائب العام بسرعة التحقيق مع كل المقصريين فى انهاء حالة الفوضى التى يقودها قيادات الاخوان بكافة المحافظات ، فلابد من عودة مصر وطنا امنا لكل المصريين ، ونشدد لن نقف مكتوفى الأيدى أمام الإرهاب الممنهج.