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الحلقة (27) من "الكبير أوي": الكبير وزوجته وفزاع يتأهلون لمرحلة التصفيات في برنامج "المواهب"

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الحلقة (27) من "الكبير أوي": الكبير وزوجته وفزاع يتأهلون لمرحلة التصفيات في برنامج "المواهب" الحلقة (27) من "الكبير أوي": الكبير وزوجته وفزاع يتأهلون لمرحلة التصفيات في برنامج "المواهب"

كتب : سهيلة حامد منذ 19 دقيقة

شارك كل من الفنانة رزان، والفنان الشعبي عماد بعرور، في أحداث الحلقة (27) من مسلسل "الكبير أوي"، في دور لجان التحكيم من برنامج "المزاريطة عندها تالنت"، الذي يكشف مواهب أهالي "المزاريطة".

تعددت مواهب أهالي المزاريطة، قدم أشرف موهبة أكل الزجاج، وأبهر الجمهور ولجنة التحكيم، فيما قدم الكبير أغنية راب، وقدمت "هدية" أغنية "كيفك أنت" للفنانة فيروز على الطريقة الصعيدية، وقدمت إحدى السيدات بالمزاريطة موهبة "الأكروبات".

قدم "فزاع" أغنية فيلم "تايتانك"، وقام بتأديتها بشكل أبهر لجنة التحكيم.

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