الإبراهيم يوقع بعد العيد عقد تنفيذ مبنى «الأوقاف» الجديد

| كتب محمد صباح |

> علمت «الراي» أن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم سيستهل أعماله في وزارة الأشغال بتوقيع عقد تنفيذ مشروع إنجاز مبنى وزارة الأوقاف الجديد في منطقة الرقعي.> وكشف مصدر مطلع في الوزارة لـ «الراي» عن أن «الإبراهيم سيوقع بعد العيد مباشرة عقد مشروع المبنى الجديد لوزارة الأوقاف بقيمة 45 مليون دينار»، مشيراً إلى أن المشروع «كان من المفترض أن يكون مدرجا على الاعتماد المالي للسنة المالية 2008/ 2009 بكلفة تقديرية بلغت في ذلك الوقت 23 مليون دينار».> وأوضح المصدر أن «الأشغال» انتهت من تجهيز وتحضير بنود العقد الخاصة بالمشروع، ووضعته على مكتب الوزير للتوقيع، لافتا إلى أن المشروع «صمم ليكون صرحا معماريا حضاريا يعكس الطبيعة المعمارية الإسلامية ويساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه في خدمة جميع القطاعات الخاصة في الوزارة».> وأشار الى أن المبنى الجديد «يعتمد على الطابع الإسلامي في تصميمه، بحيث تحكي جدرانه الداخلية والخارجية قصة الثقافة الإسلامية»، مبينا أنه «سيتم اعتماد العناصر الإسلامية في الواجهات كالأقواس والمشربيات والكتل الصماء، مع جعل المدخل الرئيسي ممتدا على كامل ارتفاع المبنى ليضفي على المكان شعورا بالفخر والاعتزاز».