دراسة: إنفاق السياح خلال كأس العالم 2014 سيصل إلى11.4 مليار دولار

أفادت دراسة أجراها المعهد السياحي “إمبراتور” البرازيلي أن السياح الذين سيحضرون فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 في البرازيل، سينفقون نحو 2ر25 مليار ريال برازيلي (4ر11 مليار دولار).

واضافت الدراسة – التى نقلت قناة “فرانس 24″ الإخبارية اليوم (الاربعاء) مقتطفات منها – إن نفقات السياح البرازيليين تمثل 72% من إجمالي النفقات (3ر8 مليار دولار) وأن الأجانب ينفقون 1ر3 مليار.

ومن جانبه ، قال رئيس المعهد “فلافيو دينو” إنه من المهم أن نشير الى أن هذه هي فقط النفقات التي سيدفعها السياح مباشرة وذلك دون توضيح المبلغ الاجمالي الذي يتوقع أن يجنيه قطاع السياحة، لكنه قال إنه سيكون كبيرا جدا.

ومن المنتظر أن يصل نحو 600 ألف سائح أجنبي إلى البرازيل لحضور البطولة أي ما يعادل 30 مرة أكثر من بطولة كأس القارات التي جرت في يونيو الماضي.

وحسب الدراسة ، فإنه خلال الفترة من 12 يونيو إلى 13 يوليو عام 2014، من المتوقع أن يحضر ثلاثة ملايين شخص إلى المدن التي تستضيف المباريات البالغ عددها 12 مباراة.

أ ش أ