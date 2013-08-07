ليلى علوي تودع "فرح ليلى" بإجراء مسابقة "التامبولا"

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 07-08-2013 16:11

ودعت ليلى علوي تصوير مسلسل "فرح ليلى" حيث انتهت من تصوير جميع مشاهد المسلسل بقصر "أندارواس" بمنيل شيحة جنوب الجيزة، وصورت المشهد الأخير من المسلسل، وهو مشهد زفافها على فراس سعيد، الذي يلعب دور المصور الذي حضر من أوروبا للبحث عن والدته في مصر.

وخلال فترة الراحة قامت ليلى علوي بعمل تقليد جديد في اليوم الأخير للتصوير، حيث قامت بإحضار عدد كبير من الهدايا للعاملين في المسلسل سواء الذين يقفون خلف الكاميرا من فنيين وعمال أو النجوم المشاركين في البطولة، وقامت بإجراء مسابقة "التامبولا" بين الحضور كل المشاركين بالمسلسل نجوم أمام الكامير أو خلفها لتقدم للفائز هديته. وتهدف ليلى علوي، حسب قولها، بهذه المسابقة أن تكون الهدايا كتذكار منها للعاملين في المسلسل.

وأشارت ليلى إلى سعادتها بعد حصول مسلسل فرح ليلى على لقب أفضل مسلسل من خلال استفتاء بالفضائية المصرية، وأكثر مسلسل تسويقا حسب الإحصائية التي أشار اليها احد الجرائد اليومية.

وبعد انتهاء حفل السمر قام المخرج خالد الحجر بتصوير مشاهد الحفل وضم جميع أبطال العمل، وقدمت خلاله المطربة التونسية غالية بن على أغنية واستغرق تصوير الحفل 5 ساعات.

مسلسل "فرح ليلي" قصة وإخراج خالد الحجر، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وبطولة ليلي علوي، وفراس سعيد، وعبد الرحمن أبو زهرة، ودعاء طعيمة، ونادية خلف، ونيرمين ماهر، وأحمد كمال وشريف باهر.