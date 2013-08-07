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بان كي مون يراقب الوضع عن كثب في مصر

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بان كي مون يراقب الوضع عن كثب في مصر بان كي مون يراقب الوضع عن كثب في مصر

 أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي اليوم أن بان كي مون يراقب عن كثب تطورات الوضع في .

وجدد المتحدث في المؤتمر الصحفي اليومي دعوته الي ضرورة اطلاق عملية سياسية شاملة وسلمية للتعامل مع الأزمة التي تواجهها البلاد اليوم.

وردا علي سؤال بشأن اعلان مصر فشل الجهود الدبلوماسية في انهاء الأزمة،قال مارتن نسيركي “إن بان كي مون في هذه المرحلة يراقب عن كثب الوضع هناك”.

وتابع المتحدث الرسمي قائلا “لقد أكد الأمين العام مرارا علي أهمية اطلاق عملية سياسية شاملة وسلمية في مصر،كما ذكر السلطات المصرية وجميع المصريين بمسئولياتهم ازاء تحديد مسار مستقبل بلادهم”.

أ ش أ

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