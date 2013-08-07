مشاركة عالمية واسعة في«ويتيكس 2014»

قال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " إن معرض ويتيكس وسع مظلته ليغطي قطاعات الكهرباء والمياه والنفط والغاز والبيئة، وسيواصل المعرض هذا التوجه في دورة العام 2014 بزخم أكبر من خلال الحملات الترويجية وبرامج التسويق المباشر التي ستقام في معظم دول العالم خلال الأشهر القادمة. وأضاف :نتوقع مشاركة واسعة من مؤسسات عالمية وجهات القطاع العام في المعرض والتي تشمل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية وجمعيات النفع العام المعنية بموضوعات المياه والطاقة وحماية البيئة من كل أنحاء العالم".

الأكبر من نوعه

و تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، يقام معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2014" والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي للعام السادس عشر على التوالي في الفترة الواقعة بين 14إلى 16 أبريل 2014 في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ومن المتوقع هذا العام أن يكون المعرض الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة الأوسع على الإطلاق منذ إنطلاقه، حيث سيحتل المعرض مساحة 40,000 متر مربع مستغلا 6 قاعات بالإضافة الى قاعة زعبيل في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات ،مستقطباً أكثر من 1500 عارض من 40 دولة، ومعززاً المكانة الريادية التي استطاع المعرض أن يحتلها من خلال توفيره لبيئة مثالية لصياغة الشراكات وتعزيز الأعمال وتوطيد العلاقات التجارية بين القطاعين العام والخاص من جهة وبين شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء والمياه والنفط والغاز والبيئة والطاقة المتجددة من ناحية أخرى.

موضوعات مهمة

ويعتبر المعرض الذي يقام على مدى ثلاثة أيام منصة عالمية لطرح موضوعات مهمة تأتي في صلب الاهتمامات الحالية للمنطقة والتي تشمل تكنولوجيا الكهرباء والمياه والطاقة الشمسية والنووية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وحماية الموارد الطبيعيةّ والتنمية المستدامة، ويشهد كل عام مشاركات وطنية وعربية وعالمية واسعة النطاق، حيث يجمع المعرض تحت سقف واحد عددا كبيرا من الهيئات والشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاعي الكهرباء والمياه والبيئة والنفط والغاز من كافة أنحاء العالم.

وتعتبرالرعاية الواسعة التي تحظي بها فعاليات المعرض كل عام دليلاً على ثقة القطاع الخاص به كمنصة مثالية لتعزيز الشراكات وتطوير الأعمال على صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم المعرض فرصةً لا تعوض للرعاة والشركات المشاركة لعرض أحدث منتجاتها وحلولها الخاصة لعملائها الحاليين والمستقبليين، و يقوم المنظمون في هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة حالياً بإستقبال عروض الرعاية من العديد من الشركات المهتمة برعاية النسخة السادسة عشرة من المعرض .

رعاة

لفت سعيد الطاير إلى ان النسخة الماضية من المعرض شهدت إقبالاً ملحوظاً من الشركات الدولية والاقليمية لرعاية الحدث، حيث وصل عدد الرعاة الاستراتيجيين 9، وعدد الرعاة البلاتينيين الى 14 والذهبيين الى 17 شركة، موضحا أن معظم هذه الشركات في أسواق الشرق الأوسط تعمل في مجالات الطاقة والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الصلة.