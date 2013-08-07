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برلمان جنوب السودان يستبعد أعضاءً من التشكيلة الحكومية الجديدة

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برلمان جنوب السودان يستبعد أعضاءً من التشكيلة الحكومية الجديدة برلمان جنوب السودان يستبعد أعضاءً من التشكيلة الحكومية الجديدة

استبعد برلمان جنوب السودان فى جلسته، اليوم الأربعاء، بعض الأسماء من التشكيلة الجديدة للحكومة، والمستبعدون هم: وزير العدل فى الجديدة تيلار رينق دينق لاتهامات بالفساد المالى وعدم الكفاءة لشغل منصب المدعى العام للجمهورية، ونادية أروب دودى كوزيرة للثقافة والشباب والرياضة، وليلى البينو، نائبة وزير الرعاية الاجتماعية، لعدم حضورهما جلسة البرلمان.

وكان رئيس جنوب السودان، قد أصدر الأحد الماضى، قراراً بإعادة تشكيل الحكومة التى أعلنها مطلع الشهر الجارى، وجاء القرار استجابة للضغوط الشعبية لتقليص عدد الوزارات الحكومية التى كانت تفوق فى مجملها 17 وزارة، كما أجاز البرلمان خلال جلسته بالإجماع أسماء بقية الوزراء وأحال الأمر إلى اللجنة المختصة لإصدار قرارها النهائى بالإجازة.

وبحسب المرسوم الرئاسى، فقد قرر رئيس جنوب السودان إجراء تعديل على قراره السابق بخفض وإعادة هيكلة الوزارات لتصبح وزارة البيئة مستقلة عن وزارة النفط والتعدين والصناعة وكذلك فصلت وزارة الإعلام والإذاعة عن وزارة الاتصالات والخدمات البريدية وضمت وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية والتجارة والتخطيط الاقتصادى.

وتعانى دولة جنوب السودان من توترات سياسية واشتباكات عرقية وأزمة اقتصادية طاحنة فى ظل تعثر نقل صادرات النفط عبر السودان بسبب خلافات مع الخرطوم التى تتهمها بدعم متمردين يقاتلون القوات الحكومية السودانية فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين، وهو ما نفته جوبا مراراً.

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مصر 365

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