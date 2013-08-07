سواريز: أريد الرحيل عن ليفربول

أعلن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عن رغبته الملحة في الرحيل عن ليفربول قبل بداية الموسم الجديد.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية "كانت أمامي فرصة للانضمام إلى فريق كبير، ولكني فضلت البقاء مع ليفربول على أمل العودة إلى دوري أبطال أوروبا."

وتابع سواريز "كان هناك اتفاق بيني وبين الإدارة يعطيني الحق في الرحيل إذا ما فشلنا في التأهل لدوري الأبطال."

وأضاف سواريز "لا يمكن وصف رد فعلي بالخيانة، فلقد قدمت كلي ما لدي لليفربول، والأن أريد من إدارة ليفربول تنفيذ اتفاق العام الماضي."

وأكدت العديد من التقارير الصحفية وجود اتفاق بين سواريز وأرسنال للانضمام إلى المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.