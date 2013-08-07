عمليات جراحة السمنة المفرطة تؤدى إلى فقدان الوزن بنسبة 75%

أكد الدكتور يوحنا شهدى استشارى الجراحة العامة والأورام والمناظير بطب عين شمس، أن السمنة تعتبر أكثر الأمراض شيوعا فى المجتمعات المختلفة، مضيفا أنه بحسب توصيات الجمعية الطبية الأمريكية يجب التعامل مع السمنة على أنها مرض وليست مجرد زيادة فى الوزن، فالسمنة لها تأثير على مختلف أجهزة الجسم مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وضيق التنفس والسكتة الدماغية.

وقال شهدى إنه يتم تصنيف السمنة من ضمن متلازمة التمثيل الغذائى والتى تعنى مجموعة من عوامل الخطر التى تسبب الإصابة بنوبات قلبية بما فى ذلك مرض "السكرى، السمنة فى منطقة البطن، ارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم".

وأضاف استشارى الجراحة العامة والأورام والمناظير بطب عين شمس، أن السمنة المركزية "الموجودة فى منطقة" تعتبر من العوامل الهامة لمتلازمة التمثيل الغذائى، وأن هناك علاقة قوية بين محيط الخصر والأمراض القلبية الوعائية على وجه الخصوص.

وقال شهدى على الرغم من أنه يمكن اعتبار السمنة المفرطة مرضا فى حد ذاته إلا أنه عامل خطر ومهم للعديد من الحالات المرضية.

وأشار شهدى إلى أن درجة السمنة ترتبط أيضا مع خطر الإصابة بمرض السكر والبدناء "أصحاب الوزن الزائد" لديهم نسبة مضاعفة للإصابة بمرض السكر وأن لمرضى السمنة المفرطة 10 أضعاف نسبة المخاطر للإصابة بمرض السكر.

وأكد شهدى التركيز الرئيسى فى متلازمة التمثيل الغذائى هو فى حد ذاته للتخفيف من عوامل الخطر الكامنة مثل السمنة، قلة النشاط البدنى، النظام الغذائى غير الصحى "من خلال تغيير نمط الحياة البسيطة والاعتدال فى النظام الغذائى وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشى، ولكن ذلك يؤدى إلى فقدان الوزن بصورة بسيطة وسرعان ما تعود مرة أخرى".

وقال لذلك فإن إجراء عمليات جراحية للسمنة المفرطة تؤدى إلى فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 75% أو أكثر من وزن الجسم الزائد. وجراحات السمنة تعتبر أداة فعالة لتحسين متلازمة التمثيل الغذائى ومن المعروف لدى كثيرين انتشار ذلك الهوس الذى يجتاح العالم للحصول على الوزن المثالى والرشاقة وذلك على حد سواء بين الرجال والنساء لذلك يتم اللجوء إلى جراحات السمنة المفرطة أو جراحات تجميلية للسمنة الموضعية وتنسيق القوام مثل شفط الدهون وشد الترهلات.

وتشمل جراحات السمنة تركيب حزام المعدة أو تكميم أو تحويل المعدة وتوصيلها بالأمعاء وذلك يؤدى إلى فقدان الوزن عن طريق تقليل كمية الطعام أو تقليل امتصاصه ولكل مريض أن يختار ما يناسبه من تلك الجراحات من خلال المشورة الطبية ويشمل فريق علاج السمنة المفرطة عدة تخصصات منها أخصائى التغذية والأطباء النفسيين والغدد الصماء للحصول على المشورة والتعامل مع أى معوقات قد تنشأ أثناء مرحلة العلاج.