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ساعة "تشارمز" Charms من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels

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ساعة ساعة "تشارمز" Charms من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels

تتميز هذه الساعة بحليتها المتدلية على شكل أحد رموز الدار الشهيرة الألهمبرا الجالبة للحظ السعيد. وتبرز ساعة تشارمز Charms بتصميم أنيق مع علبة متوفرة بالذهب الأبيض أو الأصفر أو الوردي ويزينها صفين أو ثلاثة صفوف من حبات الماس وتحمل كل علبة توقيع Van Cleef & Arpels المحفور عليها بكل دقة وأناقة. وهذا العام، تضيف الدار ساعة تشارمز Charms جديدة من الذهب الوردي وبقرص من حجر كريم هو العقيق الأحمر فتحمل إسم تشارمز كورنالين Charms Cornaline .

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