أخبار عاجلة

جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

انطلاقة "ذا جاردن" في «مهرجان فاشن فورورد»

Google+ Print
انطلاقة "ذا جاردن" في «مهرجان فاشن فورورد» انطلاقة "ذا جاردن" في «مهرجان فاشن فورورد»

أعلن منظِّمو مهرجان «فاشن فورورد»، الحدث المميز في عالم الأزياء في الشرق الأوسط، أن الموسم الثاني سيتضمَّن غاليري التجزئة «ذا جاردن» The Garden المخصَّصة لبيع الإكسسوارات ومستلزمات الحياة العصرية التي صمَّمها عدد من المصمِّمين البارزين. فبعد أن حقق المتجر الذي أقيم بالتزامن مع الموسم الأول من «فاشن فورورد» في شهر أبريل الفائت نجاحاً واسعاً، وسَّع منظِّمو «فاشن فورورد» نطاق هذه التجربة بإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع حشد من المصمِّمين المتميزين والمبتكرين من أنحاء المنطقة. وتنعقد غاليري التجزئة «ذي جاردن» في الفترة بين 15-17 أكتوبر وتحتضن منصات فردية يبرز من خلالها المصمَّمون المشاركون رؤيتهم لفن تصميم الإكسسوارات ومستلزمات الحياة العصرية، ويمكن للمشترين التعرُّف على أحدث تشكيلة لكل مصمِّم منهم والالتقاء بهم شخصياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي