انطلاقة "ذا جاردن" في «مهرجان فاشن فورورد»

أعلن منظِّمو مهرجان «فاشن فورورد»، الحدث المميز في عالم الأزياء في الشرق الأوسط، أن الموسم الثاني سيتضمَّن غاليري التجزئة «ذا جاردن» The Garden المخصَّصة لبيع الإكسسوارات ومستلزمات الحياة العصرية التي صمَّمها عدد من المصمِّمين البارزين. فبعد أن حقق المتجر الذي أقيم بالتزامن مع الموسم الأول من «فاشن فورورد» في شهر أبريل الفائت نجاحاً واسعاً، وسَّع منظِّمو «فاشن فورورد» نطاق هذه التجربة بإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع حشد من المصمِّمين المتميزين والمبتكرين من أنحاء المنطقة. وتنعقد غاليري التجزئة «ذي جاردن» في الفترة بين 15-17 أكتوبر وتحتضن منصات فردية يبرز من خلالها المصمَّمون المشاركون رؤيتهم لفن تصميم الإكسسوارات ومستلزمات الحياة العصرية، ويمكن للمشترين التعرُّف على أحدث تشكيلة لكل مصمِّم منهم والالتقاء بهم شخصياً.