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طرح 1880 طن سولار و345 طن بنزين 33500 ألف أسطوانة بوتاجاز بقنا

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طرح 1880 طن سولار و345 طن بنزين 33500 ألف أسطوانة بوتاجاز بقنا طرح 1880 طن سولار و345 طن بنزين 33500 ألف أسطوانة بوتاجاز بقنا

صرح صلاح عبد المجيد، محافظ قنا، أنه تم طرح كمية من الوقود لهذا اليوم، بلغت 1880طن من السولار و175 طنا من البنزين 80 و145 طن بنزين 90 وبنزين 92 بكمية 25 طن بجميع محطات الوقود، كما تم توزيع عدد 33 ألفا و500 أسطوانة بوتاجاز بجميع مستودعات المحافظة.

وأكد عبد المجيد، أنه يتم توزيع المواد البترولية على محطات الوقود عن طريق لجان للإشراف على محطات الوقود بجميع أنحاء المحافظة، على أن يقوم على جابر وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالمتابعة اليومية للوارد من مختلف الأصناف البترولية وتوزيعها على المحطات بنسب تتناسب مع حجم المعدات وتعداد السكان، وذلك للقضاء على السوق السوداء والحد من مشكلة نقص الوقود بالمحافظة.

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مصر 365

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