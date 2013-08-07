"سلفيو" إسكندرية ينافسون "إخوانها" على ساحات الصلاة ومليونية مؤيدة على الكورنيش

بدأت الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية فى التنافس على تنظيم ساحات صلاة العيد كعادة السنوات الماضية وحشد المصلين لإلقاء خطبة العيد.

وتبرز الدعوة السلفية قياداتها فى المناطق المختلفة حيث يلقى الشيخ ياسر برهامى خطبته فى ساحة مسجد عمار بن ياسر بمنطقة الساعة، ويلقى الشيخ عبد المنعم الشحات خطبته بمنطقة خورشيد بمصلى مسجد الحمد والشيخ أحمد فريد بمصلى شارع 45 بالعصافرة، ومحمود عبد الحميد بمصلى شارع 16 بمنطقة الفلكى، وأمين الدعوة السلفية بالإسكندرية دكتور طارق فهيم بمصلى الشهداء ببحرى أما شريف الهوارى فيخطب بمنطقته فى العامرية بمصلى شارع عشرين، وقد أعلنت الدعوة السلفية عن تواجدها غداً فى جميع دوائر المحافظة.

أما إخوان الإسكندرية فقد أعلنوا عن تنظيم 209 مصلى بالإسكندرية دون إعلان عن تواجد قيادات وهو الأمر الذى يستحيل تواجد قيادات الأعوام الماضية خاصة بعد قرارات ضبطهم وإحضارهم، منهم حسن البرنس وصبحى صالح ومصطفى محمد مصطفى وحسين إبراهيم ومدحت الحداد وغيرهم، ومن المتوقع أن يؤم المصلين قيادات الدرجة الثانية فى الإخوان من أمناء الحزب فى الدوائر.

وأكد أنس القاضى – المتحدث باسم الإخوان المسلمين بالإسكندرية – أن الجماعة تنظم 209 ساحات صلاة عيد بجميع أنحاء الإسكندرية يخطب فيها جميع قيادات وكوادر الجماعة، لافتا إلى أن خطباء الجماعة سيدعون الشعب المصرى من خلال خطب العيد لاستثمار مناسبة عيد الفطر للتوحد من جديد ونبذ الفرقة والخلافات.

وأوضح القاضى أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية قد أعلن عن تنظيم مليونية عيد الفطر لتأييد الشرعية على كورنيش الإسكندرية "من المنتزه وحتى محطة الرمل"، لافتا إلى أن جميع ساحات الصلاة التى تنظمها الجماعة ستشارك فى المليونية عقب أداء مناسك الصلاة وستنطلق فى مسيرات حتى الكورنيش للمطالبة بعودة الرئيس المعزول.