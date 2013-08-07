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وفد الخارجية الإمارتى يغادر القاهرة

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وفد الخارجية الإمارتى يغادر القاهرة وفد الخارجية الإمارتى يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الاربعاء وفد الخارجية بدولة الامارات والذى يضم وزير الخارجية الاماراتى الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش يرافقهما 12 مسئول اماراتى عائدين الى بلادهم على طائرة خاصة متجهه الى الامارات عقب زيارة للقاهرة استغرقت عدة ايام التقى خلالها الوفد بعدد من المسئولين المصريين لتأكيد مساندة دولة الإمارات العربية لمصر .

التقى الوفد الاماراتى بنبيل فهمى وزير الخارجية المصرى وبحث معه دعم العلاقات بين والإمارات كما تناول محادثات وزير الخارجية الإماراتي الذى يزور مصر لثاني مرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسى التعرف على حقائق الأوضاع فى مصر، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات بغرض تقديم المساندة والدعم اللازمين لمصر فى هذه المرحلة .

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