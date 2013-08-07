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القائم بأعمال محافظ القليوبية يتفقد اعمال تطوير إستاد بنها

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القائم بأعمال محافظ القليوبية يتفقد اعمال تطوير إستاد بنها القائم بأعمال محافظ القليوبية يتفقد اعمال تطوير إستاد بنها

كتب : حسن صالح الأربعاء 07-08-2013 13:41

تفقد المهندس محمد طنطاوي سكرتير عام محافظة القليوبية والقائم بأعمال المحافظ والمهندس احمد عصمت السكرتير العام المساعد والدكتور محسن مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أعمال تطوير إستاد بنها الرياضي للتأكد من إنتظام العمل داخل الإستاد والذي تبلغ تكلفة تطويره 37 مليون جنيه ويشمل تطوير الملعب الرئيسي لكرة القدم وتكييف الصالة المغطاه بالإستاد وتزويده بكاميرات مراقبة للتامين وتركيب بوابات كاشفة للمعادن علي جميع أبواب المدرجات بالإضافة إلي تامين دورات المياه وتعديل البوابات لتلائم البوابات الكاشفة للمعادن وإنارة الملعب الفرعي بأعمدة إنارة .

من جانبه قال الدكتور محسن مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أنه تم الإنتهاء من تسليم 10 ملاعب لتحويلها الي نجيل صناعي طبقا للبروتوكول الذي تم بين وزارة الشباب والابنية التعليمية ،وجاري تسليم 15 مركز شباب لعمل تطوير في مراكز للشباب طبقا لبروتوكول وزارة الشباب وجهاز التعمير .

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