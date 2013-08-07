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خلفية الشاشة - هدف مصري في تل أبيب

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خلفية الشاشة - هدف مصري في تل أبيب خلفية الشاشة - هدف مصري في تل أبيب

يحمل الهدف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح جناح بازل في شباك مضيفه فريق مكابي تل أبيب مذاقا خاصا لأنه الأول للاعب مصري في إسرائيل.

وسجل صلاح هدفا في قلب تل أبيب ليقود فريقه للتأهل للدور التمهيدي الأخير قبل مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

صلاح والنني ليسا أول المحترفين المصريين اصطداما بفرق إسرائيلية، فقد سبق وأن لعب هاني رمزي مع فيردر بريمن عام 1995 أمام مكابي تل أبيب.

فيما سافر نادر السيد مع فريقه بروج وجلس احتياطيا في مباراته أمام هابوئيل حيفا، بينما لعب أحمد حسن مع أندرلخت أمام هابوئيل تل أبيب ولكن في بلجيكا.

حمل خلفية صلاح في إسرائيل من هنا

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