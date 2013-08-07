لهذه الأسباب غابت نانسي عجرم عن "أنا والعسل"

تداولت الصحافة أسماء المشاركين في برنامج "أنا والعسل" الذي حقّق مشاهدة كبيرة بعدما بدأت أسهمه ترتفع في منتصف البرنامج، خاصة بعد حلقة الفنانة أحلام التي رفعت أسهم البرنامج والتي دفعت بالحلقات التالية قدماً.

وقد جاء معظم محاور حلقة الفنان راغب علامة عن الفنانة أحلام. وقد حازت الفنانة نانسي عجرم حصة الأسد من حوار حلقتي أحلام وراغب.

وبما أن حوار الحلقتين ساخن بحاجة لمن يطفىء النار التي اشتعلت جراء التصريحات النارية التي صدرت عن أحلام فيما يخصّ راغب علامة وترؤسه للجنة برنامج Arab Idol وردّ راغب وتأكيده أنه رئيس اللجنة ومغازلته لنانسي مباشرة على الهواء والذي اعتبرته الصحافة إغاظة لأحلام.

وسط هذه الأجواء الساخنة، استبعدت نانسي نفسها عن المشاركة في برنامج "أنا والعسل" بعدما كان اسمها مطروحاً ضمن لائحة ضيوف البرنامج.

وهذا اﻻستبعاد الذي أرادته نانسي لنفسها ليس إﻻ خطوة بالنأي عن المشاكل والدخول في المهاترات الحاصلة مؤخراً بين أحلام وراغب.

خطوة نانسي هذه ضرب من الذكاء الذي عكس أن خطواتها مدروسة. فهي لن تقف طرفاً لصالح أي من راغب وأحلام. فكلاهما صديقاها. وﻻ تريد أن تزعل مع أحد منهما، وﻻ تريد أن تضع نفسها أمام ردّ على سؤال نيشان إن كان صحيحاً كما تردد أن أحداً ما يساندها في إعطاء رأيها عن كل مشترك من خلال الـ earpiece في أذنها.

كل هذه اﻷسئلة المفتوحة والتي بحاجة إلى حسم من نانسي عجرم ستبقى مجرد أسئلة وشكوك لدى المشاهد وقد يكون استبعاد نانسي نفسها عن المشار كة عين الصواب. فهي لو شاركت في البرنامج لن تخرج بسهولة من حلقة قد تجرها إلى مكان ﻻ تريده. وهكذا تبقى نانسي حمامة السلام لـ Arab Idol.