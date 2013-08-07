الثلاثاء.. بدء حجز 8355 قطعة أرض في 6 مدن جديدة بالقرعة الرابعة للأراضي

كتب : أحمد مصطفى منذ 7 دقائق

حددت وزارة الإسكان يوم الثلاثاء المقبل موعدا لحجز قطع أراضي القرعة الرابعة، التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشهر الماضي، ويستمر الحجز حتى 5/9/2013، بفروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج هذه الفروع.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 8355 قطعة أرض، ضمن القرعة العلنية الرابعة لقطع أراضي الإسكان العائلي، وذلك بمدن: برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، أسيوط الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، طيبة الجديدة.

واضاف وزير الإسكان، أنه "تم طرح 1628 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و866 قطعة أرض بمدينة السادات، و111 قطعة بالمنيا الجديدة، و899 قطعة بالعاشر من رمضان، و2576 بأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى 2275 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة".

وأكد محلب أن "الأراضي المطروحة بالقرعة سيتم تسليمها كاملة المرافق، مشيرا إلى أن المساحات المطروحة من 209 إلى 276 مترا.

وأعلن وزير الإسكان أن من أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لحجز قطعة أرض بالقرعة، ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر"، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته، أو تنازل عنها للغير، كما يشترط أن يكون المتقدم من المواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، وهذا الشرط سيسهم في ألا يتقدم للحصول على قطعة الأرض إلا من يحتاجها فعلا، وسيحد من المتاجرة بالأراضي، علاوة على أن الوزارة وضعت قيودا مشددة لمنع الإتجار في هذه الأراضي المدعومة، التي توفرها الوزارة لشريحة متوسطي الدخل، مساندة لهم حتى يتمكنوا من أداء دورهم في تنمية المجتمع.

وأضاف أن مناطق الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أنه سيتم إجراء القرعة بصورة شفافة، وبحضور الجهات الرقابية وجميع المعنيين، والحاجزين أنفسهم، وستكون القرعة يدوية وعلنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقا.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تقوم بتوصيل المرافق لعدد آخر من قطع الأراضي بالمدن الجديدة، سيتم الإعلان عنها بالقرعة الخامسة، وذلك ضمن خطتها للتنمية العمرانية، وكشف أن الوزارة تعد برنامجا متكاملا لطرح الأراضي بالقرعة في مختلف المدن الجديدة بمواعيد زمنية محددة.

تجدر الإشارة إلى أن كراسات شروط ومواصفات القرعة الرابعة للأراضي تمت إتاحتها بجميع فروع بنك التعمير والإسكان بداية من الأحد 28/7/2013، وبلغ عدد من اشتروها حتى الآن 19 ألفا.