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أهالى جروان يقطعون السكة الحديد بسبب انقطاع الكهرباء

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أهالى جروان يقطعون السكة الحديد بسبب انقطاع الكهرباء أهالى جروان يقطعون السكة الحديد بسبب انقطاع الكهرباء
كتب - عاشور حمدى:
الاربعاء , 07 أغسطس 2013 13:58

قطع المئات من أهالى قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية اليوم الأربعاء شريط السكة الحديد "بنها- منوف"، مستخدمين جذوع الأشجار وعدد من الكاوتشوك.

كما قاموا بتعطيل حركة السيارات بطريق "منوف- الباجور" اعتراضا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى والمياه.
> وأكد أهالى القرية أن المياه تم قطعها بشكل كامل عن القرية منذ عدة أيام، وأن المياه تأتي معكرة دائما وغير نظيفة إضافة إلى أن التيار الكهربائى عاد من جديد إلى الانقطاع المتكرر مما يسبب أزمة كبرى فى المحلات والمنازل.
> وطالب الأهالى المسئولين فى المحافظة واللواء ياسين طاهر سكرتير عام المحافظة بضرورة التدخل لحل الأزمة التى تواجههم وتهدد بدمار ممتلكاتهم.

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