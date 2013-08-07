خدعوكى فقالوا: كبسولات مضادات الأكسدة ترفع فرص حدوث الحمل

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوكلاند النيوزلندية عن معلومات جديدة وهامة، بشأن بعض المعتقدات الخاطئة حول زيادة فرص حدوث الحمل والإنجاب.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا يوجد حتى وقتنا هذا أى دليل علمى قوى الحجة على فاعلية كبسولات مضادات الأكسدة مثل فيتامين "هـ" وفيتامين "ج" والسيلينيوم فى رفع فرص حدوث الحمل، وبالتالى فهى لا تعزز القدرة على الإنجاب ولا ترفع الخصوبة كما هو معتقد، بالإضافة إلى أن المعلومات المتوفرة عن فاعليتها ومدى أمانها غير كافية.

وكشفت النتائج التى شملت 3548 امرأة أن السيدات اللاتى يتناولن كبسولات مضادات الأكسدة عن طريق الفم لا يرتفع بأى شكل من الأشكال فرص حدوث الحمل لديهن، ولم يحدث فارق ملحوظ فى معدلات حدوثه بين السيدات اللاتى يتناولن تلك الكبسولات، وبين أقرانهن اللاتى لا يتناولنها، ويكتفين باستخدام عقار الفوليك.

فيما أشارت الدراسة إلى أنه فى الوقت نفسه لم يثبت بأى شكل من الأشكال حدوث أى أضرار أو آثار جانبية جراء استخدامها، سواء على صحة المرأة أو الجنين حال حدوث الحمل.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "The Cochrane Library" ، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الخامس من شهر أغسطس الجارى.