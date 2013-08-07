أخبار عاجلة

جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مستثمرون أجانب ومحليون يشترون مبنى فى طوكيو بمليار دولار

Google+ Print
مستثمرون أجانب ومحليون يشترون مبنى فى طوكيو بمليار دولار مستثمرون أجانب ومحليون يشترون مبنى فى طوكيو بمليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة تضم موريس جرينبرج أحد أباطرة قطاع التأمين سابقا، وصندوق ثروة سيادى فى أبوظبى ستشترى مبنى إدارى فى طوكيو مقابل مليار دولار فى أكبر صفقة عقارية فى اليابان منذ فبراير.

ويبرز قرار مجموعة من المستثمرين الأجانب واليابانيين شراء المبنى القديم بطرازه المميز بوسط طوكيو، وتوقعات بارتفاع قيم العقارات بفضل سياسات رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى الداعمة للنمو إذ ترفع معنويات المستثمرين وتزيد من الإقبال على المخاطرة.

وسيكون هذا أكبر استثمار بمشاركة مستثمرين أجانب منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008-2009.

وقالت المصادر لرويترز إن المجموعة التى تقودها أسيا باسيفيك لاند للاستثمار العقارى، تضم كلا من مجلس أبوظبى للاستثمار وسكيورد إنفستمنت مانجمنت اليابانية وسى.فى ستار أند كو التى يديرها جرينبرج.

وتتجاوز قيمة صفقة شراء مبنى شيبا بارك المكون من 14 طابقا 100 مليار ين 1.01 "دولار أمريكى"، وقالت المصادر إن المستثمرين سيضخون نحو عشرة المليارات نقدا.

وقالت مصادر إن بنوك ميزهو وشينسى وكوميرتس اليايان للتمويل العقارى التابع لكوميرتس بنك، سيقدمون قروضا مجمعة بقيمة 90 مليارين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365