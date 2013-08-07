مستثمرون أجانب ومحليون يشترون مبنى فى طوكيو بمليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة تضم موريس جرينبرج أحد أباطرة قطاع التأمين سابقا، وصندوق ثروة سيادى فى أبوظبى ستشترى مبنى إدارى فى طوكيو مقابل مليار دولار فى أكبر صفقة عقارية فى اليابان منذ فبراير.

ويبرز قرار مجموعة من المستثمرين الأجانب واليابانيين شراء المبنى القديم بطرازه المميز بوسط طوكيو، وتوقعات بارتفاع قيم العقارات بفضل سياسات رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى الداعمة للنمو إذ ترفع معنويات المستثمرين وتزيد من الإقبال على المخاطرة.

وسيكون هذا أكبر استثمار بمشاركة مستثمرين أجانب منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008-2009.

وقالت المصادر لرويترز إن المجموعة التى تقودها أسيا باسيفيك لاند للاستثمار العقارى، تضم كلا من مجلس أبوظبى للاستثمار وسكيورد إنفستمنت مانجمنت اليابانية وسى.فى ستار أند كو التى يديرها جرينبرج.

وتتجاوز قيمة صفقة شراء مبنى شيبا بارك المكون من 14 طابقا 100 مليار ين 1.01 "دولار أمريكى"، وقالت المصادر إن المستثمرين سيضخون نحو عشرة المليارات نقدا.

وقالت مصادر إن بنوك ميزهو وشينسى وكوميرتس اليايان للتمويل العقارى التابع لكوميرتس بنك، سيقدمون قروضا مجمعة بقيمة 90 مليارين.