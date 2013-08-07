' كونتي هو ميسي المدربين '

وصف مهاجم يوفنتوس السابق ومدرب أجاكسيو الفرنسي الحالي فابريسيو رافانيللي، نظيره في السيدة العجوز فابيو كونتي بميسي المدربين.

وقال رافانيللي لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية "بالنسبة لي، كونتي ليس مجرد أفضل مدرب في إيطاليا، بل أنه ميسي المدربين."

وأضاف رافانيللي "أرى أن لاتسيو الأقرب للفوز بكأس السوبر الإيطالي، إلا أنني واثق من أن كونتي سيدفع لاعبيه لبذل قصارى جهدهم."

ومن المقرر أن يقام كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس حامل لقب الكالتشيو ولاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، يوم الأحد 18 أغسطس الجاري.

رافانيللي سبق له ارتداء قميص البيانكونيري خلال الفترة من 1992 إلى 1996 وفاز مع يوفي بلقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.