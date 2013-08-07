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السلطات الكينية تُغلق مطارًا بنيروبي بعد نشوب حريق به

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السلطات الكينية تُغلق مطارًا بنيروبي بعد نشوب حريق به السلطات الكينية تُغلق مطارًا بنيروبي بعد نشوب حريق به
أعلنت سلطات الطيران في كينيا إغلاق مطار جومو كينياتا الدولي بعد نشوب حريق هائل في المطار الكائن بالعاصمة نيروبي. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الأربعاء، عن وزير النقل، مايكل كاماو، قوله إن «الحريق خطير جدًا»، كما ناشد المواطنين البقاء بعيدًا عن المطار وعدم تعطيل عمل فرق خدمات الطوارئ. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الكينية، في حسابها على «تويتر»، أن «عملية إجلاء المواطنين من المطار تجرى على قدم وساق»، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا، ولم يتم تحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

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