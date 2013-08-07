قوى سياسية بدمياط تدعو المواطنين لصلاة العيد بميدان الساعة

دعت عدة قوى وطنية وتيارات سياسية بدمياط أبناء المحافظة إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك بميدان الساعة بمدينة دمياط.

> من جانبها أعلنت مديرية أوقاف دمياط اعتبار ميدان الساعة هو الساحة الرئيسية بدمياط للصلاة و تمتد الساحة من منطقة الميدان بطول كورنيش النيل وحتى الكوبرى المعدنى وقررت المديرية دعمه بما يلزمه فضلاً عن تخصيص إمام وخطيب.

> من ناحية أخرى تستعد القوى التيارات السياسية للحشد لمليونية ضد الإخوان والمطالبة بالقضاء على الإرهاب خلال إجازة عيد الفطر وذلك بعد ورود أنباء عن دعوة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى لتنظيم مسيرات بإتجاه ميدان الساعة خلال العيد.