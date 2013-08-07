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كرويف: لو كنت مكان برشلونة لأخّرت صفقة نيمار عامين

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كرويف: لو كنت مكان برشلونة لأخّرت صفقة نيمار عامين كرويف: لو كنت مكان برشلونة لأخّرت صفقة نيمار عامين

(إفي) - اعترف أسطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف بأنه كان يفضل أن يتعاقد ناديه السابق برشلونة مع النجم البرازيلي الصاعد نيمار بعد "عامين" من الآن.

وأوضح كرويف في مقابلة لصحيفة (الكوميرسيو) البيروانية "كان من الأفضل أن ينتظر برشلونة عامين ليرى مدى تطور ونضج ميسي، وهل سيكون لديه حظ جيد مع الإصابات؟ كما كان من الأفضل الانتظار على نيمار حتى يتطور أكثر".

وحذر كرويف مجددا من وقوع مشاكل في "سفينة" برشلونة لوجود "قائدين"، في إشارة لميسي ونيمار.

كما تشكك في المدرب الأرجنتيني الجديد تاتا مارتينو، مبينا "لا أعرفه، لكنه قد يأتي من بعيد مثل ريكارد وجوارديولا وتيتو، لكن تيتو مريض وكان لابد من اتخاذ قرار سريع".

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