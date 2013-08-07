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ابنة Kim Kardashian تطلق مجموعتها للأزياء

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ابنة Kim Kardashian تطلق مجموعتها للأزياء ابنة Kim Kardashian تطلق مجموعتها للأزياء

يبدو أنّ نجمة المجتمع Kim Kardashian تسعى إلى تكبير مجموعتها من الأزياء وزيادة ثروتها عن طريق استغلال طفلتها الحديثة الولادة. فقد كشف صديق Kim، مصمّم الأزياء "لويد كلين"، أنّ نجمة المجتمع تستعدّ لإطلاق مجموعة أزياء مخصّصة للأطفال، ستكون هي الأولى من نوعها في مجال الأزياء الخاصّة بخطوط Kardashian Dash .
وأضاف "كلين" أنّه من المتوقّع أن تكون ابنتها North West، والتي أنجبتها منذ 7 أسابيع، من حبيبها مغني الراب Kanye West، هي نجمة الحملة، وسيكون لها "ملصق ضخم".

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