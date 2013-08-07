الحلقة (27) من "حكاية حياة": "يوسف" يؤكد لـ"حياة" عدم تحريضه على قتلها

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 07-08-2013 00:51

في بداية أحداث الحلقة (27) من "حكاية حياة"، أخبرت "ندى"، شقيقها "يوسف"، بتعرض "حياة" لحادث، في حين يلقي الأمن القبض على اثنين بتهمة إطلاق النار على "حياة"، ويعترف الاثنان، أمام "حياة"، أن من حرضهما هو "يوسف"، ويطلب "هشام" من "إكرام" توصيل الكارت الخاص بتسجيل "يوسف" وتحريضه على قتلها إلى "إيناس" مقابل مليون جنيه.

من جانبه، يؤكد "يوسف"، لـ"حياة" على أنه لم يحرض أحدا على قتلها وأنه من المحتمل أن تكون "نجوى" هي من فعلت ذلك، في حين تتفق "حياة" و"يحيى" على الزواج.

وتنتهي أحداث الحلقة بطلب "هشام"، من "حياة" الزواج بشكل رسمي حتى يقتنع "يوسف" بذلك.