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الحلقة (27) من "يا مالكا قلبي": "خالد" يعود إلى مافيا القمار

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الحلقة (27) من "يا مالكا قلبي": "خالد" يعود إلى مافيا القمار الحلقة (27) من "يا مالكا قلبي": "خالد" يعود إلى مافيا القمار

كتب : أروا الشوربجي الأربعاء 07-08-2013 01:15

في الحلقة (27) من مسلسل "يا مالكا قلبي"، التقى "سامر" بحبيبته الأولى، حيث طلبت منه أن يسامحها على فعلتها معه، وقال لها إنه لا يتمنى أن يجمعهما لقاء آخر، وتبين أن صاحب الشركة التي كان يعمل بها "سامر" هو من اتفق معها لكي تؤثر عليه ويقول لها كل المعلومات.

من ناحية أخرى، عاد "خالد"، الذي يلعب دوره الفنان حسين المهدي، إلى مافيا القمار، وعمل معهم وأصبح عضوا منهم.

على جانب آخر، بدأت المشكلات بين زوجة "جمال" و"عبير" بعد أن سكنوا في منزل يجمعهم، وضايقت زوجة "جمال" الثانية "عبير"، وتأتي لـ"جمال" وتشكو له من "عبير"، ما جعل هناك توترات بينهم.

مسلسل "يا مالكًا قلبي" من إخراج عارف الطويل وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق وحسين المهدي وخالد نجم وسميرة البارودي، وريتا حايك وأحمد صالح وأحمد الجسمي وفايز السعيد وشذى حسون.

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