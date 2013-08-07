الحلقة (28) من "خلف الله": القبض على "نور الشريف" خلال حفل زفافه على "فريدة"

كتب : أحمد العميد الأربعاء 07-08-2013 01:28

في الحلقة (28) من مسلسل "خلف الله"، باع "خلف الله"، الذي يلعب دوره الفنان نور الشريف، الأسلحة التي أخذها من مخازن قدري، وذلك بمعاونة ابن عمه "سالم"، على الرغم من محاصرة رجال "الشيخ كريم" للجبل لمنعهم من بيع الأسلحة.

كما سدد الديون للبنوك التي حجزت على شركات وممتلكات "قدري"، ومنع رجال البنوك من الحجز على فيلا "فريدة"، وتشاجر مع "حاتم" أثناء وجوده في الفيلا ويشرف على عمليات حصر ممتلكات الفيلا، وعقد حفل زفافه على "فريدة" في حراسة رجال ابن عمه "سالم".

وتبلغ الحاجة "زهرة" عن "الشيخ خلف"، ووجّهت له تهمة قتل "زينهم" وصديقه، وأبلغت عن مكان تواجد "خلف الله"، وداهمت قوات الشرطة فيلا "فريدة" أثناء حفل الزفاف، واقتادته إلى قسم شرطة سيدي جابر، وتم ترحيله إلى نيابة القاهرة، دون السماح له بمقابلة عمه "جاد" وأخيه "حسين" وزوجته "فريدة"، واستجوب وكيل النيابة "خلف الله" موجهًا له تهمة قتل "زينهم" وصديقه وأن بصماته هي الموجودة على المطواة التي ذبح وقتل بها المجني عليهما.

يُذكر أن مسلسل "خلف الله" تأليف ذكريا السيلي، وبطولة النجم القدير نور الشريف، وصبا مبارك، ومي سليم، وعبير صبري، سميرة عبدالعزيز وخليل مرسي، وعبير منير، ومحمد حلاوة، ومن إنتاج شركة بانوراما للإنتاج الفني ومن إخراج حسني صالح.