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رفع 91 سيارة تالفة من المركزية

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رفع 91 سيارة تالفة من المركزية رفع 91 سيارة تالفة من المركزية

 احمد اللقماني، عاطف السويهري (مكة المكرمة)

رفعت لجنة الهياكل والسيارات التالفة بمكة المكرمة وحتى يوم امس 91 سيارة تالفة، وذلك في إطار جولاتها الميدانية والتي بدأت في تكثيفها خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، خاصة على المنطقة المركزية. وأوضح لـ «عكاظ» المهندس عاطف الحكمي المشرف على لجنة الهياكل والسيارات التالفة بمكة المكرمة، بأن الهدف من رفع تلك السيارات التالفة والخربة من المنطقه المركزية، والتي توجد في الشوارع هو نظافة تلك الشوارع منها، الامر الذي يساعد على وجود وتوفير مواقف داخل الاحياء، كما يساعد عمال النظافه التابعين لادارة النظافة العامة على سرعة وتسهيل حركة النظافة دون ان يتأثر سير العمل بسببها، إلى جانب توفير بيئة صحية وحضارية جيدة عند ابعادها ورفعها من تلك الشوارع.واوضح المهندس الحكمي بأن هناك مقاولا مستثمرا يقوم بنقل تلك السيارات الخربة والهياكل التالفة، بعد اتخاذ الإجراءات النظامية عليها، مبينا أنه ومن ضمن تلك الاجراءات التي يتم اتخاذها، سحب اللوحات من قبل مندوب المرور، وكذلك الاستعلام عنها من قبل ادارة البحث الجنائي. وأكد المهندس الحكمي، بأن المستثمر سيستفيد من تلك السيارات التالفة والخربة بعد ثلاثة شهور في حالة عدم المراجعة بخصوصها، مبينا انه يقوم بكبسها وبيعها سكراب حسب نظام وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن لجنة الهياكل والسيارات التالفة مكونة من عدة جهات مندوبين من ادارة البحث الجنائي ومندوبين من ادارة المرور ومندوبين من ادارة النظافة العامة.

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